Sfruttavano connazionali: due stranieri denunciati per caporalato

CASTELFIDARDO – Caporalato, i carabinieri di Castelfidardo denunciano due stranieri per lo sfruttamento di alcuni connazionali. I militari, a conclusione di indagini svolte con il personale dell’Ispettorato del Lavoro, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per “Intermediazione Illecita e Sfruttamento del Lavoro”, due soggetti extracomunitari residenti in Recanati e Porto Recanati, che a vario titolo reclutavano ed impiegavano al lavoro connazionali regolari sul territorio nazionale, in condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno, corrispondendogli retribuzioni inferiori al lavoro effettivamente prestato.