Scontro frontale, una persona estratta dalle lamiere un'altra ferita

CASTELFIDARDO - Ancora un incidente, ancora tanta paura: i vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio intorno alle ore 18 in via Che Guevara a Castelfidardo per un incidente stradale tra due autovetture. Per cause in fase di accertamento i due mezzi si sono scontrati frontalmente tra loro.

La squadra di Osimo, intervenuta con un’autobotte, in collaborazione con i sanitari del 118 ha estratto uno dei due conducenti dell’auto, e successivamente sono stati trasportati entrambi al Pronto Soccorso dell’ospedale limitrofo per accertamenti. I vigili del fuoco hanno poi provveduto a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto anche la Polizia Locale.