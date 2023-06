Due donne ferite in un tamponamento portate all'ospedale di Torrette

ANCONA - Doppio intervento della Croce Gialla lungo le strade del capoluogo: il primno intorno alle 13 in via del Cardeto all'altezza dell'angolo con via Villarey per soccorrere una donna travolta da un'auto che stava facendo retromarcia facendola volare a terra. Sul posto oltre alla Croce Gialla anche la polizia municipale per i rilievi.

Il secondo intervento verso le 17,30 sulla Statale Adriatica vicino allo svincolo per Candia dove a causa di un tamponamento due donne di 29 e 37 anni sono state portate con un codice di media gravità all'ospedale di Torrette.