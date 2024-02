CASTELFIDARDO Ha visto un uomo salire tranquillamente nella sua auto parcheggiata sotto casa, Avrà pensato: «Audace questo ladro, fin troppo», trattandosi di mattina, pieno giorno, verso le 10,30. Così è sceso velocemente e prima che la mettesse in moto l’ha bloccato. Ha poi chiamato i carabinieri di Castelfidardo pensando di poterli aiutare a fermare un ladro. Invece quell’uomo di mezza età, entrato senza alcun chiavistello da malvivente, era un compaesano che, a quanto pare, aveva semplicemente sbagliato auto.

La paradossale situazione, con i carabinieri arrivati sul posto pesando di dover rincorrere un ladro di auto, è andata in scena ieri in via Fratelli Cairoli, nella prima periferia di Castelfidardo, sotto al supermercato di Sant’Agostino. L’uomo sorpreso sull’auto dal proprietario non ha tentato alcuna fuga, è sceso e ha atteso i carabinieri per spiegare la sua versione. Ovvero che aveva confuso la sua macchina con quella.

Entrambe Volkswagen Golf di colore grigio. Aveva lasciato la sua parcheggiata la sera prima proprio lì vicino, non distante da dove abita. Ieri mattina distrattamente è entrato nell’auto sbagliata, ma a colorare la vicenda di giallo è che ci sarebbe entrato usando la sua solita chiave elettronica, che dunque aprirebbe non solo la sua di Golf. Sta di fatto che l’uomo non ha alcun precedente, è residente nella stessa via e ha potuto fornire una spiegazione plausibile, l’unico dilemma è sulla possibilità della chiave di aprire altre portiere diverse dalla sua. Constatato che non c’era stato alcun reato, tantomeno il tentato furto, i carabinieri se ne sono tornati in caserma.