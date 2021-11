Falciato da un suv, tragedia sulla Provinciale: un uomo di 40 anni perde la vita

CASTELFIDARDO – Tragedia a Castelfidardo: un uomo di circa 40 anni è morto dopo essere stato investito lungo la Sp3, nei pressi dell'incrocio con via Concole, in zona Cerretano. L'incidente è avvenuto attorno alle 14. Nonostante il tempestivo intervento del 118, non c'è stato nulla da fare per salvare la vita al pedone, falciato da un suv. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica del drammatico incidente.

Ultimo aggiornamento: 15:45

