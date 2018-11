L'auto a metano prende fuoco, l'autista riesce a saltarne fuori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO – Paura nel pomeriggio a Castelfidardo, quando improvvisamente, un’auto in transito su Via Grandi si è incendiata. Si è creato allarme anche perché si trattava di un’Audi alimentata a metano. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti a limitare le fiamme alla zona anteriore del mezzo, anche se le fiamme hanno danneggiato altre due auto. Per fortuna non ci sono stati danni a persone, l'autista è saltato fuori alle prime lingue di fuoco, ma la via è stata chiusa per circa un’ora.