Casello di Ancona nord chiuso sia ​in entrata che in uscita sabato notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Promemoria per gli automobilisti. Autostrade per l'Italia comunica che, per programmate attività di posa e manutenzione cavi, previste in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22 di sabato 23 alle 6 di domenica 24 marzo, sarà chiusa la stazione di Ancona nord, in uscita ed in entrata, da e verso entrambe le direzioni/provenienze, Bologna e Pescara/Bari.In alternativa si consiglia di utilizzare in uscita ed in entrata, da e verso Bologna: per i veicoli leggeri Montemarciano, per i mezzi pesanti Senigallia; in uscita ed in entrata, da e verso Pescara/Bari: Ancona sud.