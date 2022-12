Capodanno in piazza ad Ancona, festa blindata: petardi e alcol vietato. Città al setaccio

ANCONA - Per i festeggiamenti del Capodanno che si svolgeranno in piazza della Repubblica ad Ancona con il concerto del gruppo “Rumba de Bodas” e la presenza di Dj set, la Questura ha predisposto gli opportuni servizi di ordine pubblico per la corretta gestione dell’evento.

L’Amministrazione Comunale ha predisposto adeguate misure di safety, che consistono, in primo luogo, nell’impiego di un congruo numero di addetti alla sicurezza con il compito di controllo degli accessi all’area interessata dal concerto, assistenza all’esodo, instradamento e monitoraggio dell’evento stesso. Saranno presenti operatori formati per il rischio incendio, un centro coordinamento emergenze e un presidio sanitario. La Polizia Locale ha inoltre emesso una specifica ordinanza di viabilità, con la quale ha disposto i provvedimenti limitativi della circolazione. Ci sarà il divieto assoluto di esplondere botti e petardi. Divieto anche per l'utilizzo di vetro e sommonistrazione di alcool.

Il dispositivo di security vedrà il coinvolgimento di operatori della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. In termini più generali, inoltre, al fine di prevenire e contrastare episodi di “criminalità diffusa” e/o atti di intemperanza, il week end di Capodanno sarà caratterizzato da un’implementazione e un potenziamento di tutti i servizi interforze di controllo e presidio del territorio, anche con il coinvolgimento della Polizia Locale e della Polizia Stradale, quest’ultima impegnata nel controllo della viabilità negli orari più critici, in particolare quelli notturni.

I controlli



Nei giorni scorsi il personale della Divisione Polizia amministrativa e sociale, unitamente a personale della polizia Locale di Ancona, ha svolto diversi controlli per prevenire e contrastare illeciti in materia di artifici pirotecnici. In particolare è stata effettuata un’attività di controllo finalizzata al commercio di prodotti pirotecnici che ha dato esito negativo non essendo state riscontrate anomalie. Sono comunque in corso servizi mirati con ulteriori controlli ed accertamenti da parte del personale della Polizia di Stato per garantire che i festeggiamenti nella notte di San Silvestro si svolgano in piena sicurezza.



I consigli degli artificieri della Polizia di Stato



E’ importante che i botti di capodanno vadano acquistati solo da rivenditori autorizzati e debbano esporre il marchio CE, garanzia di conformità ai requisiti di sicurezza delle norme attuali. Usateli all’aperto, lontano da oggetti potenzialmente infiammabili e possibilmente a distanza dai bambini. Anche una piccola scintilla può causare incendi e danni ingenti alle abitazioni. Ricordate che è assolutamente vietato comprare i cosiddetti botti illegali o presunti tali. I fuochi artigianali e senza i previsti certificati sono pericolosi per voi e per chi vi sta vicino. Non è infatti possibile prevederne la carica o i tempi di reazione dell’innesco. La loro può arrecare anche gravissime lesioni.



Un doveroso occhio di riguardo infine, và anche agli amici animali, soprattutto quelli a quattro zampe che sono sensibili alle luci e ai rumori causati dall’esplosioni degli artifici pirotecnici. Evitate di lasciarli in giardino o in luoghi esposti, non fateli restare soli, se hanno paura distraeteli e giocate con loro. In vostra assenza chiudete bene le finestre, cercando di tenere il posto il più sicuro possibile, nascondendo eventuali oggetti con cui potrebbero farsi del male ed assicuratevi che non ci siano possibilità di fuga.