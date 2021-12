Falciato da un'auto dopo il lavoro sulla Statale, grave un giovane corriere: ricoverato in prognosi riservata

OSIMO - Stava attraversando la strada per andare al lavoro quando un’auto l’ha centrato in pieno. Tremendo l’impatto. Il giovane, di nazionalità africana, nell’urto ha battuto violentemente la testa. Ora si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Torrette con un trauma cranico commotivo. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, attorno alle 18, lungo la Statale 16, nei pressi della fermata dell’autobus che si trova di fronte al polo commerciale Cargopier, all’altezza del cavalcavia, un punto molto pericoloso perché particolarmente buio a quell’ora.



Subito i presenti hanno segnalato l’investimento al numero unico d’emergenza 112. Sul posto si sono portati i mezzi del 118, con l’automedica di Osimo e un’ambulanza della Croce Gialla di Camerano. Le condizioni del giovane sono apparse subito gravi: è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale di Torrette, dove ora si trova ricoverato in prognosi riservata. Secondo una prima ricostruzione, stando alla tuta che indossava, il giovane stava raggiungendo la fermata dell’autobus perché tornava a casa dal lavoro o stava raggiungendo la ditta di spedizione dove presta servizio come corriere. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia locale di Osimo per effettuare i rilievi, ascoltare le testimonianze e dirigere il traffico, andato in tilt in un orario di punta.

