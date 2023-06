I pali si sganciano dalla gru e crollano: paura ma nessun ferito nel cantiere in piazza a Camerano

CAMERANO - Un incidente di cantiere, per fortuna senza persone ferite, è avvenuto oggi a Camerano dentro l’area recintata di cantiere dei lavori di manutenzione di Palazzo Manciforte, edificio privato che risale alla seconda metà dell'Ottocento e che costeggia tutto un lato di Piazza Roma.

“Oggi – ha dichiarato il Sindaco di Camerano Oriano Mercante – alcuni pali si sono sganciati dalla gru nell’area di cantiere del Complesso Serafini-Mancinforte. L’incidente è avvenuto all’interno di una zona interdetta a tutti. Si sono registrati danni, ma solo a cose e non hanno coinvolto nessuna persona. L’area è stata chiusa al traffico per agevolare l’operazione di rimozione dei manufatti. Al momento il traffico è stato ripristinato ed è regolare. I Vigili del Fuoco stanno svolgendo le operazioni di routine e, appena terminata questa fase, faremo un’ordinanza alla ditta che ha in appalto i lavori che a breve ripristinerà i danni alle cose”.