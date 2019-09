Cade la croce della torre civica ma l'autoscala è troppo bassa: intervento rinviato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CERRETO D'ESI - Intervento rinviato, se ne riparlerà nei prossimi giorni. E' caduta a Cerreto d'Esi la croce posta sulla torre civica con conseguente e immediato intervento dei vigli del fuoco che però loro malgrado si sono dovuti arrendere dal momento che l'autoscala oggi a disposizione non era così alta per arrivare sono alla croce. La zona comunque è stata transennata per sicurezza, l'intervento e il recupero della croce verrà completato appena sarà disponibile un'autoscala più alta, magari già nella giornata di oggi.