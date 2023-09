Ascoli, paura per un incendio in un appartamento: i vigili del fuoco intervengono con l'autoscala

ASCOLI PICENO Nella tarda mattinata del 11 settembre i vigili del fuoco della sede centrale sono intervenuti in via Circonvallazione Ovest per un incendio che si era sviluppato in un balcone.

I danni

In fiamme sono andate alcune suppellettili presenti sul posto. Con l’ausilio di un’autoscala in breve la situazione è stata messa sotto controllo. Danni dall’incendio sono stati causati oltre che alle strutture dello stesso balcone anche a quelli del piano superiore ed inferiore.