Cade dallo scooter per evitare un buca: escoriazioni su tutto il corpo per un 33enne

ANCONA - Stava procedendo in sella al suo scooter lungo la Flaminia quando forse per evitare una buca ha perso il controllo del mezzo ed è volato a terra. E' successo questa mattina alle 7,20 lungo la Flaminia pochi metri prima dell'inizio dei lavori - in direzione Ancona - con l'uomo (33 anni) che ha riportato lesioni agli arti inferiori ed escoriazioni lungo il corpo. Immediato l'intervento della Croce Gialla con l'uomo che è stato poi portato per tutti gli accertamenti del caso all'ospedale di Torrette.