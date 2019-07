C’è un party nel circolo della frazione: residenti a cena, blitz dei ladri in casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - I residenti vanno alla cena organizzata dal circolo, i ladri indisturbati svuotano gli appartamenti. Un raid in piena regola quello messo a segno qualche sera fa nella frazione di Varano. La beffa è stata servita a un gruppo di persone, tutte residenti a Varano, che hanno deciso di trascorrere la serata in un circolo del paese dove era stata organizzata una cena sociale. Un evento che di certo non è sfuggito ai ladri, i quali hanno colto la palla al balzo, mettendo nel mirino alcuni appartamenti. Due le zone dove si sono registrati dei furti. In particolare è stato colpito un condominio che si trova non distante dall’ufficio postale, di fronte all’incrocio che porta agli Angeli di Varano o a Portonovo.