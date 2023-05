"Brecco, brecco", il ritrovo amarcord ad Ancona: gli amici del Duomo si riuniscono tra la vecchia radio e il futuro

ANCONA- Un ritrovo all'insegna della vecchia radio, del vintage e del piacere di stare insieme. Venerdì sera, a Torrette, si sono riuniti quelli del "Brecco, brecco canale 31" protagonisti per anni di riunioni al Duomo ma anche in altre zone di Ancona come Posatora ad esempio. Era il tempo del CB (banda cittadino), delle interruzione del talk per pronunciare la formula "brecco brecco" ed entrare all'interno della discussione. Emozioni di un mondo, quello radiofonico, che non esiste più come una volta per via dell'avvento della modernità.

Rieccoci dopo anni

Dopo anni erano tutti di nuovo lì, Fabrizio detto Nuvolari così come Doriana, Alberto, Davide, Giorgio, Marlene e tanti altri.

Erano quelli del Duomo e del canale 31. E lo sono tutt'ora: «La radio al tempo, tra gli anni '80 e '90, era come il whatsapp di oggi - racconta Fabrizio - Noi siamo cresciuti in quelle frequenze, pronunciando quelle magiche parole e passando intere serate insieme per partecipare ai talk. La nostra giovinezza è andata via così. Poi quando le radio moderne presero campo tutto cambiò ma fa parte della vita».