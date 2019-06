Bocciatura del ministero a Loreto: resta fuori dalla lista per l’Unesco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LORETO - Il ministero dei Beni culturali dice no alla candidatura di Loreto nella lista da proporre all’Unesco per essere inserita nel Patrimonio mondiale. La vicenda finirà in consiglio comunale, con una interrogazione firmata da Gianluca Castagnani e Cristina Castellani di Loreto Libera che ritengono la bocciatura uno «smacco troppo grande per finire in sordina, come qualcuno forse vorrebbe». Fu proprio Castagnani due anni fa a rivelare che Delegazione Pontificia e Regione avevano approvato una convenzione nell’ottobre 2012 per finanziare uno studio necessario a richiedere l’inserimento del Santuario di Loreto nella lista propositiva che l’Italia annualmente manda all’Unesco.