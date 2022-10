Como, in lista d'attesa per un intervento nel 2011: la chiamano 11 anni dopo

In lista d'attesa per undici anni: l'incredibile episodio è successo in Lombardia. Nel 2011, una paziente di Como era stata messa in lista d’attesa per un intervento di routine all'ospedale Sant’Anna, ma la chiamata per fissare l’operazione è arrivata ora, dopo 11 anni.

La telefonata: «E' ancora interessata all'intervento»



Lo scrive la Provincia di Como. La donna - il cui problema di salute in questione è ormai stato superato da tempo - ha ricevuto una telefonata dagli operatori dell'Asst Lariana, i quali le hanno chiesto se fosse ancora interessata all'intervento.

Come riporta il quotidiano, in realtà, il tempo massimo di permanenza in lista d’attesa è di cinque anni. Ad ogni modo, l'Asst Lariana sta provando a snellire gli elenchi da due anni. Un’operazione non facilitata dalla mancanza di personale e dal Covid.