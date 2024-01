Auto si ribalta e finisce contro un albero a Barbara: difficile soccorso per il conducente

BARBARA - I vigili del Fuoco alle 5,45, sono intervenuti a Barbara contrada Carrara all’altezza del civico 9, per un autovettura che dopo essersi ribaltata finiva contro un albero a margine della carreggiata. La squadra intervenuta dal distaccamento di Arcevia, dopo aver messo in sicurezza l’autovettura, per evitare che si rovesciasse completamente, ha estratto il conducente con l’ausilio di attrezzature specifiche affidandolo poi alle cure dei sanitari.