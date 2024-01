Nebbia fitta, perde il controllo dell'auto e finisce in mezzo a piazza Cavour

ANCONA - Ha perso il controllo dell’auto e dell’orientamento, forse anche a causa della nebbia fitta, e dopo aver urtato la segnaletica stradale davanti al palazzo del Comune è finita nel bel mezzo di piazza Cavour. L’incidente choc è avvenuto la scorsa notte attorno alle 3,30. Alla guida dell’auto c’era una ragazza chè rimasta ferita, per fortuna in modo lieve, ed è stata soccorsa dal 118 con la Croce Rossa: è stata portata per accertamenti all’ospedale di Torrette. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco per recuperare l’auto.