​Ballottaggio Ancona, Simonella svela le carte: se sarà vittoria assessorato pronto per l'ex Rettore Longhi

ANCONA- La candidata sindaca del centrosinistra ad Ancona Ida Simonella arruola nella sua squadra l'ex rettore dell'Università Politecnica delle Marche Sauro Longhi. In caso di vittoria al prossimo ballottaggio (in programma domenica 28 e lunedì 29 maggio) Longhi sarà assessore all'Università e ad alcune competenze proprie del Pnrr come transizione ecologica e digitalizzazione.

LEGGI ANCHE: Ancona, Silvetti-Battino: raggiunto l’accordo. Bonifazi destinato all’ufficio Ambiente

I tratti distintivi

Tra le priorità dell'ex Rettore, la lotta alle disuguaglianze e quella per l'ambiente e la sostenibilità. Alle spalle una carriera accademica di grande rilievo che lo hanno portato ad essere volto stimato e apprezzato in tutta la regione.