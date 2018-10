Arriva LaSabri, la youtuber più amata: folla in delirio al PalaIndoor di Ancona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Folla in delirio ieri al PalaIndoor di Ancona, location di due eventi in uno: Expo Elettronica e Ancona Comix&Games. Tantissimi gli adolescenti accorsi nella mega-struttura della Montagnola per non perdere l’incontro ravvicinato con la guest star della kermesse: LaSabri, la youtuber più amata del web, che ha incontrato i followers durante l’evento anconetano. Per ottenere un suo autografo molte giovanissime si sono messe un fila per più di un’ora. Tra divertimento virtuale e non con i simulatori di guida, le postazioni VR e gaming, nell’area AK informatica by P&C Computer, Expo Elettronica è la mostra mercato di informatica, elettronica, componentistica e molto altro. La seconda anima dell’evento è Ancona Comix&Games la kermesse a base di fumetti, comics, manga, cosplay, giochi oltre a eventi, contest, show, ospiti ed esibizioni.