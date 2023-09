Punto da un insetto va in choc anafilattico: salvato da una task force sanitaria ad Arcevia

ARCEVIA - Punto da un insetto, va in choc anafilattico. Paura nel pomeriggio per un 68enne, finito all'ospedale in codice rosso. Per soccorrerlo è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza, partita dalla base di Fabriano. L'allarme è scattato dalla località Costa di Arcevia, un territorio impervio.

Choc anafilattico dopo essere stato punto da un insetto

I primi ad intervenire con un mezzo infermieristico sono stati gli operatori del 118 di Arcevia cche poi hanno chiesto il supporto dell'ambulanza con il medico a bordo da Sassoferrato e dell'elicottero da Fabriano. L'uomo, punto da una vespa o da un calabrone, ha subito manifestato i sintomi di una violenta reazione allergica, ma ha reagito bene alle prime cure somministrate. Il paziente, rimasto sempre vigile, è stato però portato in codice rosso all'ospedale di Fabriano.