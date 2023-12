ANCONA Maggioranza e opposizione convergono sul nuovo regolamento comunale per l’affidamento degli appalti pubblici. Un punteggio assegnato alla qualità dell’azienda e del lavoro svolto permetterà di costituire un rating delle imprese. Di conseguenza, quelle che collezioneranno il maggior numero di richiami, richieste di varianti e penalità, entreranno inevitabilmente in una sorta di black list da cui l’amministrazione comunale eviterà di andare a pescare per gli affidamenti sotto soglia.

L’iter

La delibera che verrà adottata e introdotta dal 1° gennaio 2024 ha ricevuto ieri il sì bipartisan durante la seduta della I Commissione (Affari istituzionali) e oggi verrà portata in consiglio comunale dove sicuramente riceverà parere positivo anche dai banchi dell’opposizione. In sostanza è prevista l’introduzione in Comune di due distinti elenchi di operatori economici: quelli per l’affidamento di lavori pubblici e quelli per l’affidamento di forniture e servizi. Il nuovo regolamento andrà a definire i criteri per la valutazione delle performance e la qualificazione degli operatori economici iscritti nei rispettivi elenchi. Ciascun elenco, inoltre, prevede la possibilità di iscrizione in fasce di importo (di lavori pubblici, forniture o servizi) nonché in categorie e classifiche.

I criteri

Il massimale del punteggio è 100/100, di cui 50/100 viene assegnato agli operatori già iscritti o che richiedono nuova iscrizione, 40/100 i punti assegnati per performance contrattuale e 10/100 i punti assegnati per requisiti soggettivi e reputazionali. Il dettaglio delle performance è definito da una serie di plus o malus. Ad esempio: l’assenza di multe da autorità terze assegna 4 punti all’impresa, nessuna penalità 6. Mentre una sola penalità assegna all’impresa -1 punto e l’accumularsi di 3 penalità fa scendere la ditta di -10 punti. Un sistema di valutazione che ha trovato l’ok senza ostacoli della minoranza.