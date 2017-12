L'annuncio dell'arcivescovo Spina: «Papa Francesco sarà presto ad Ancona»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Papa Francesco ad Ancona, probabilmente nel 2019 per celebrare un importante anniversario francescano. E’ l’annuncio dato da monsignor Spina durante la visita in Comune.“Un Natale di profondità, non di superficie”, è l’augurio che l’Arcivescovo di Ancona, Mons. Angelo Spina, ha rivolto ai componenti dell’Amministrazione comunale, dal Sindaco a tutti i dipendenti. Intervenuto al consueto appuntamento che precede il Natale , il nuovo Arcivescovo ha sottolineato la straordinarietà del messaggio evangelico che- con la nascita del Bambino Gesù, Dio che si fa uomo, fino alla croce- predica da duemila anni “l’amore universale, verso l’umanità intera, un amore che perciò va oltre l’umano, che persegue il perdono e la pace nel mondo”. E con riferimento ad Ancona, un annuncio gioioso: “nel 1219 Francesco di Assisi si è imbarcato ad Ancona alla volta dell’Egitto e quindi verso la Palestina per portare il messaggio di pace nelle terre martoriate dalle guerre tra cristiani e musulmani. E più avanti è stato a Greccio dove è nato il primo Presepe. Celebreremo questo momento – la missione di San Francesco partito dal porto di Ancona – e il Santo Padre sarà con noi”.E infine una parola a chi amministra la cosa pubblica: “quando stanno in mezzo alla gente, i Sindaci sono degli eroi, passatemi il termine. Tra la mancanza di risorse, il ginepraio della burocrazia, le tante denunce che arrivano dal territorio, è un lavoro arduo. Dobbiamo essere come le 5 dita di una mano: distinte ma non distanti”.I Sindaco Valeria Mancinelli ha ringraziato Mons. Spina per le espressioni di incoraggiamento e positività che ha rivolto a tutti i presenti, formulando a sua volta i più sinceri auguri di Buon Natale ai dipendenti comunali e alle loro famiglie.