WeTech’s Academy: ad Ancona 12 masterclass per formare i nuovi talenti dell’innovazione tecnologica e della digital trasformation

ANCONA - WeTech’s Academy, il progetto di formazione semestrale finanziato e promosso dal system integrator specializzato in Information Tecnhology WeTech’s e dal partner tecnologico VMware, leader nella fornitura di servizi multi-cloud per accelerare l'innovazione nelle aziende, è partito con grande successo. Inauguratasi il 24 ottobre, con il patrocinio dell’IIS Volterra Elia di Ancona, l’Academy è dedicata ai giovani talenti italiani che frequentano il triennio della sezione Informatica dell’IIS. L’obiettivo è infatti quello di trasmettere ai futuri neodiplomati skill tecnologiche e opportunità di lavoro.

Tutti i 24 studenti partecipanti al progetto avranno la possibilità di seguire un corso che si articola in due moduli: formazione interpersonale per sviluppare soft skill e formazione tecnica per acquisire conoscenze e competenze in ambito di digitalizzazione e innovazione.

Seguirà un tirocinio presso la sede WeTech’s della Provincia di Ancona secondo le modalità di alternanza scuola-lavoro. I primi 3 migliori del corso, scelti secondo i criteri di capacità tecnica, professionale, al conseguimento delle certificazioni previste, avranno la possibilità di essere assunti ed entrare a far parte del team di Sistemisti della WeTech’s Spa SB. Le prime quattro lezioni a tema soft skill e networking si sono già svolte con grande interesse da parte degli studenti e hanno visto la partecipazione di Paolo Manocchi, esperto Formatore Comportamentale e dell’Ingegner Lorenzo Buschi del Network Solutions Engineer di ANTEA, azienda del Gruppo WeTech’s.

“WeTech’s Academy nasce per rispondere alle esigenze dell’attuale contesto internazionale: la trasformazione digitale è un tema sempre più centrale, imprese e organizzazioni hanno necessità di gestire applicazioni eterogenee distribuite su più cloud. Il corso vuole generare valore umano e tecnologico per il nostro Paese, puntando sulla creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani, supportandoli nell’apprendimento di innovative competenze digitali e nello sviluppo di soft skill imprescindibili per i professionisti del futuro e per colmare il gap del settore. La figura professionale che andremo a formare sarà quindi in grado di occuparsi di servizi quali la modernizzazione delle app, la sicurezza dei sistemi e il digital workspace e di gestire ambienti di multi-cloud data center” – ha dichiarato Marco Baldinelli, Sales Manager di WeTech’s e responsabile WeTech’s Marche.

I prossimi appuntamenti sono previsti per il 23 e 28 novembre, 5 e 21 dicembre: in queste masterclass sarà completata la parte formativa dedicata alle soft skill, al networking e all’infrastruttura. Quest’ultima attraverso le competenze dell’Ingegner Nicola Morandini del Gruppo WeTech’s. Le lezioni riprenderanno poi a gennaio e si concluderanno a marzo per un totale di sei date in cui si entrerà nel vivo della formazione tecnologica con il Team dei Professional Services VMware Italia di Edoardo D’Angelo, Head of Delivery Italy di VMware.