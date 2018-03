Si apre una voragine profonda alcuni metri in via VIII Marzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Questa sera i vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona in via VIII Marzo per un avvallamento nella strada che serve due condomini. All'arrivo della squadra dei vigili del fuoco, nella via si apriva una voragine profonda alcuni metri. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la strada boccando sia l'accesso pedonale che quello veicolare, successivamente è intervenuto il personale dell'ufficio tecnico comunale per i successivi adempimenti di competenza.