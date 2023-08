ANCONA Pugno duro del questore: altri due Daspo nei confronti degli appartenenti al branco che lo scorso 17 luglio aveva accerchiato la Volante in piazza Roma per ostacolare un controllo. Il divieto di accesso alle aree urbane è stato recapitato in un primo momento a due 18enni, uno di origine egiziana e l’altro della Tunisia. Il questore Cesare Capocasa ha impedito loro di avvicinarsi al centro per un anno.

Il secondo tempo

Ora, nei guai sono finiti due 17enni, stranieri di seconda generazione e già noti alle forze dell’ordine, ancora prima dell’episodio del 17 liglio. Anche a loro è stata notificata la misura interdittiva del divieto di stazionare o anche solo avvicinarsi a piazza Roma, piazza Cavour, corso Garibaldi e corso Mazzini. Non potranno neanche accedere ai locali compresi in questa area. In pratica, per loro, il centro è off-limits. Nei confronti di un giovane, il provvedimento è valido un anno, per l’altro due anni, considerando che aveva già ricevuto una misura analoga. La recidiva, dunque, gli ha raddoppiato l’entità del Daspo. Il provvedimento è stato notificato nelle ultime ore, dopo l’istruttoria portata avanti dall’Ufficio Misure di Prevenzione della Polizia Anticrimine. Guardando ai numeri, con queste due ultime misure di prevenzione, salgono a 35 i provvedimenti emessi in poco più di un semestre dalla questura. Hanno colpito soggetti che si sono resi protagonisti di condotte violente nel contesto cittadino.

La ricostruzione

Per quanto riguarda la ricostruzione dell’episodio di piazza Roma, almeno in 15 - tutti ragazzi, alcuni minorenni - avevano accerchiato la Volante della polizia. Il gruppo aveva reagito a un controllo degli agenti, i quali avevano adocchiato due ragazzi 18enni, privi di documenti e già segnalati alla prefettura come assuntoridi droga. In particolare, uno dei due maggiorenni fermati, aveva fatto di tutto per non salire sull’auto. Si era messo a gridare e a minacciare gli agenti, invocando l’intervento del branco. E ad un certo punto, aveva preso a calci e a testate l’auto di servizio della polizia, aizzando contro gli operatori il branco. Alla fine, la Volante era riuscita a riportare alla calma la situazione. Ma i due 18enni fermati erano stati denunciati, prima, e destinatari del Daspo, poi. Il 18enne tunisino, tra l’altro, è stato arrestato di recente al Piano per spaccio: nel marsupio aveva più di tre etti di hahashish, divisi in panetti. È stato inseguito e arrestato dalle Volanti dopo un inseguimento a piedi.