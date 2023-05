​Ancona, visibilmente ubriaco denuncia una lite in casa nella notte con il coinquilino (che però dormiva)

ANCONA- La chiamata nella notte agli agenti di polizia per denunciare una furibonda lite con il coinquilino. Con queste premesse, tutto lasciava presagire ad un intervento urgente per gli agenti della Questura di Ancona che poi si è rivelato un nulla di fatto. Tutto questo è avvenuto ieri (10 maggio) in zona Archi.

Il racconto

Una volta arrivati sul posto, i poliziotti sono stati accolti dal 50enne che li aveva chiamati. Quest'ultimo, visibilmente ubriaco, ha raccontato di essere stato aggredito e malmenato dal suo coinquilino (un peruviano di 40 anni) che, tuttavia, stava dormendo in quel preciso momento. Lo stesso 40enne ha poi raccontato che il suo coinquilino non era nuovo all'abuso di alcolici. Così, pian piano, è stata ricostruita la vicenda con il 50enne trasportato all'ospedale per gli accertamenti del caso.