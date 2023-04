Ancona, perseguitano la ex del loro amico e le danno della "scimmia": tre ammoniti per stalking "di gruppo"

ANCONA - Spesso siamo abitauti a considerare lo stalking un reato "individuale", ma questa volta nei guai sono finiti tre uomini acusati di aver persguitato, in "gruppo" la ex fidanzata di un loro amico, "rea" di averlo denunciato per maltrattamenti.

Il Questore di Ancona ha infatti emesso tre Ammonimenti per stalking nei confronti di altrettanti uomini, di origine albanese, accusati di condotte persecutorie nei riguardi dalla ex fidanzata di un loro amico. La vittima, una donna residente ad Ancona, dopo aver avuto il coraggio di denunciare il fidanzato per le violenze subite, ha dovuto subire le attenzioni dei i suoi amici. Che, per ritorsione , avevano cominciato a seguirla, per spaventarla, ad insultarla sui social e in pubblico, davanti anche a familiari e amici, dandole della " Scimmia".

Terrorizzata e spaventata la vittima si è rivolta alla Polizia di Stato che, a seguito di istruttoria della Divisione Anticrimine, ha elaborato i tre provvedimenti firmati dal Questore di Ancona.