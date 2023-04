San Benedetto, perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero: ragazzo 19enne all'ospedale

SAN BENEDETTO - Un ragazzo di 19 anni al volante di una Bmw è andato a schiantarsi contro un albero questa mattina intorno alle 8 in via del del Cacciatore a San Benedetto, vicino alla Sentina.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di San Benedetto del Tronto. Il ragazzo è stato trasportato dall’ambulanza della Potes all'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto. E' sottoposto agli accertamenti clinici e radiografici ma per fortuna non è in pericolo di vita.