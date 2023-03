Daspo Willy dopo il pestaggio: due albanesi e un brasiliano fuori dal centro di Ancona per due anni

ANCONA - La discussione era cominciata, per futili motivi, in piazza del Papa ed era sfociata, nella notte dello scorso 3 marzo, in un violento pestaggio in via Matteotti. Ora i responsabili, individuati dalla Polizia e denunciati, sono stati anche colpiti dal Dacur emesso dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa. Il cossidetto "Daspo Willy" vieta ai responsabili, due cittadini di origine albanese ed uno brasiliano, di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, tutti già gravati da precedenti di polizia, l'accesso alle Aree Urbane del comune Ancona.

Il divieto

Ai tre è proibito l’accesso alle aree interessate dai fatti, con divieto di stazionare anche nelle immediate vicinanze dei locali pubblici presenti in loco per il periodo di due anni, ovvero anche di accedere all’interno di tutti i pubblici esercizi ed i locali di pubblico trattenimento, situati all’interno dell’area delimitata dalle seguenti vie cittadine: corso Stamira, via della Loggia, piazza del Plebiscito, via Del Sacramento, c.so Matteotti, via Vecchini e piazza Cavour di Ancona, con contestuale divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.