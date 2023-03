Pugni e bottigliate per la lite stradale nel centro di Ancona: quattro extracomunitari denunciati

ANCONA - I poliziotti della Squadra Mobile di Ancona hanno effettuato 4 perquisizioni nei confronti di 4 giovani extracomunitari, con età comprese tra 22 e 24 anni, indagati per lesioni aggravate dopo un violento pestaggio avvenuto lo scorso 3 marzo in via Matteotti.

L'aggressione

Nella serata di quel giorno scoppiò una lite tra giovani cittadini extracomunitari poi sfociata in calci, pugni e bottigliate. In un pimro momento due ragazzi, verosimilmente per questioni stradali ed in stato di eccitazione alcolica, avevano aggredito tre ragazzi che viaggiavano a bordo di un’altra auto, colpendoli con pugni al volto.

L’autista albanese, quindi, aveva prelevato nella vicina piazza del Plebiscito alcuni suoi amici tornando poi in via Matteotti, dove avevano avevano cominciato a colpire ripetutamente con calci e pugni i tre malcapitati, utilizzando anche bottiglie di vetro e colpendo alla testa un cittadino senegalese. Due dei tre aggrediti erano costretti a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso di Torrette che li dichiaravano guaribili in 7 e 30 giorni per trauma cranico, ferite lacero contuse al volto e contusioni varie. I quattro sono stati denunciati dopo un'indagine psssatta anche per le analisi delle immagini di videosorveglianza, ora le perqusizioni hanno permesso il sequetro di ulteriori elementi probanti.

Daspo Willy

La Divisione Anticrimine della Questura di Ancona ha già avviato l'istruttoria per di valutare la posizione dei responsabili delle condotte violente ai fini dell'emissione dei c.d. " daspo Willy", a firma del Questore Capocasa, per prevenire eventuali reiterazioni.