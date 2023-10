Ancona, viola le disposizioni della Questura: dall'affidamento in prova finisce in carcere un 26enne

ANCONA- Nel pomeriggio di ieri, 10 ottobre, la Questura di Ancona ha sottoposto un cittadino originario del Ghana alla detenzione in carcere dopo aver inasprito la misura a suo carico che era quella dell'affidamento in prova ai servizi sociali.

LEGGI ANCHE: Pollenza, lo fermano per un controllo al volante ma lo trovano con 50 grammi di eroina: arrestato un 35enne

La motivazione

L’uomo era stato ammesso al beneficio dell’affidamento in prova ai servizi sociali per scontare la pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione per i reati di rapina e lesioni personali, commessi nel 2018, a seguito di una sentenza emessa dal Tribunale di Ancona nel maggio del 2021 e divenuta definitiva nel settembre dello stesso anno.

Lo stesso, infatti, nell’ottobre del 2018, si era reso responsabile dei predetti reati commessi, in concorso, a Senigallia, in danno di due cittadini extracomunitari, ai quali, dopo essere stati violentemente percossi, venivano asportati un portafogli contenente il permesso di soggiorno e la somma di 50 euro, oltre ad un carica batteria di un telefono cellulare.

Nel giugno del 2022, veniva ammesso al beneficio dell’affidamento in prova ai servizi sociali con obbligo di rimanere presso l'abitazione di Ancona e di spostarsi restando in ambito provinciale ovvero regionale per motivi di salute. Lo scorso 5 ottobre l’uomo veniva controllato dal personale della Polizia Ferroviaria sul treno IC diretto a Milano, pur in assenza di un’autorizzazione ad allontanarsi dall’ambito regionale; invitato dai poliziotti a scendere dal treno ed a fare rientro nel territorio di Ancona, ha proseguito il viaggio fino a Milano senza giustificare il tutto.