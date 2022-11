Perde il controllo e si ribalta con l'auto. Il 77enne ai soccorritori: «Colpa di una macchina in sosta selvaggia»

ANCONA - Paura in serata in via Santa Margherita dove un anziano ha perso il controllo e si è ribaltato con l'auto. Il conducente, di 77 anni, ai soccorritori ha detto di aver urtato un veicolo in sosta selvaggia e per questo non è più riuscito a controllare l'auto. Scattato l'allarme al 112, il numero unico di emergenza, sul posto si sono portate l'automedica del 118 e un'ambulanza della Croce Gialla. Il personale sanitario ha dato conforto all'anziano automobilista che non ha avuto bisogno di cure perché è uscito illeso dall'abitacolo. L'incidente ha destato preoccupazione mista a curiosità tra i residenti del quartiere. In tanti sono scesi in strada dopo il gran botto e davanti alla scena dell'auto ribaltata, che è anche scivolata per diversi metri in via Santa Margherita. Tutto per fortuna si è concluso solo con un grande spavento.