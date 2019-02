Borseggiatori al mercato Anziani derubati mentre fanno la spesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Occhio a come muoversi tra le bancarelle del mercato rionale di via Maratta, perché ultimamente c’è qualcuno che allunga le mani nelle borse e nelle tasche altrui, in cerca di portafogli. Nelle ultime settimane, nelle giornate di martedì e venerdì, quando la strada dietro corso Amendola si anima per le bancarelle, vengono segnalati episodi di borseggio, che secondo i residenti e gli ambulanti potrebbero essere opera di un gruppetto di tossicodipendenti che da qualche tempo avrebbero preos l’abitudine di frequentare il mercato in cerca di facili prede, soprattutto anziani.L’ennesima vittima è finita nella rete di questi malfattori senza scrupoli nella giornata di venerdì scorso, quando alcuni fedeli che frequentano la chiesa del Sacro Cuore in via Maratta hanno fatto presente al parroco il ritrovamento di un portafoglio in via Fiume.