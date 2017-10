Vasco Rossi cancella Ancona dal tour Delusione e dubbi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - «Sai cosa ti dico, ciao. Senza grandi ma perché». Alla fine ha deciso Vasco. E a meno di clamorosi ripensamenti il Komandante ha scelto Lignano per la data zero del VascoNonStop Live, il tour negli stadi che terrà da giugno 2018. Sull’indicazione di Lignano sembra aver pesato il favorevole ricordo della data zero due anni fa e l’essersi trovato bene in quella location con un concerto salutato da 22mila spettatori prima dei quattro sold out di Roma.Accanto all’indicazione di Lignano sono spuntate le scelte degli stadi di Torino, Roma, Messina, Padova e Bari. All’appello, però, ne mancano ancora due, visto che pochi giorni fa il cantante aveva parlato di sette live in programma. Uno spiraglio dove proverà ad infilarsi Ancona andando in pressing sul manager che nei giorni scorsi aveva chiesto al Comune la disponibilità dello Del Conero dal 10 maggio al 10 giugno. Stadio richiesto (sempre per la data zero) anche a Bari, città ora inserita nel tour. «Se Vasco sceglierà Lignano saremmo felicissimi di poter ospitare una data successiva a quella zero - afferma il sindaco Valeria Mancinelli - e lo faremo presente a chi organizza il tour caldeggiando questa ipotesi». Lignano attende l’ufficialità dell’evento dopo l’indicazione arrivata durante un incontro di Vasco con i fans. Ancona si aggrappa a questo dettaglio e spera. «Dalla richiesta ufficiale della disponibilità per un mese dello stadio del Conero alla risposta positiva del Comune sono trascorse meno di ventiquattr’ore - sottolinea il sindaco - Gli organizzatori avranno poi fatto le loro valutazioni sulle altre proposte, tra cui quella di Lignano. Ci saranno altre ragioni che non possono essere però la non tempestiva disponibilità del Comune».