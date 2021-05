Varano è in lacrime, addio a Vincenzo Fammilume: una vita alla Confartigianato e per il calcio della frazione

ANCONA - Profondo cordoglio a Varano ed in città per la morte di Vincenzo Fammilume, 72 anni, personaggio amato e conosciuto nella frazione anconetana, dove era nato e vissuto. Un varanese doc, Vincenzo, tradito dal cuore che gli aveva creato problemi negli ultimi anni. Lascia la moglie Aurora, le tre figlie (Barbara, Loredana ed Elena), gli adorati nipoti Michelle ed Ivan, i tanti amici che aveva a Varano.

Vincenzo da una decina d’anni era andato in pensione dalla Confartigianato di Ancona, dove è ricordato con grande affetto per la sua dedizione e passione per il lavoro- come afferma il segretario Marco Pierpaoli. «Abbiamo avuto modo di apprezzare per le sue qualità umane e professionali- dice-. Vincenzo si occupava del settore impiantisti e autoriparatori ed ha condotto tante battaglie per difendere questa categoria». A Varano viene ricordato come un grande marito, padre e nonno, molto attaccato alla famiglia, che considerava sacra, ed ai nipoti a cui voleva un bene dell’anima. Ha un fratello, Claudio, presidente della Dorica Trasporti. Tifosissimo del Milan, amava trascorrere il tempo con gli amici al circolo Baldelli (di cui era consigliere), giocare a carte e chiacchierare. Amante della buona tavola, una volta un pensione era anche diventato un bravissimo cuoco. Allegro, simpatico, brillante, magari testardo, determinato, molto convinto delle sue idee, era anche stato il primo presidente ed uno dei fondatori dell’US Varano Calcio, nel 1981. Cardiopatico e con altri problemi da tempo si era vaccinato anti Covid il 15 aprile. Da quel momento le sue patologie sono emerse in maniera importante tanto che lui stesso aveva chiesto di essere ricoverato a Torrette dove il suo grande cuore ha ceduto, gettando nello sconforto tutti quelli che gli volevano bene. I funerali si svolgeranno domani mattina, alle 10,15, nella chiesa San Pietro Martire di Varano.

