Abbandonata l'area laghetti I vandali si scatenano tra i giochi dei bambini

ANCONA - Ci sono cresciute intere generazioni di anconetani ora invece, in attesa di un restyling che tarda, è simbolo di degrado e abbandono, dove anche i vandali lasciano la loro firma. Benvenuti alla pista di pattinaggio del Passetto a pochi metri dal Monumento ai Caduti. Di notte succede di tutto per colpa di un gruppo di vandali che non trova di meglio che sfogare la propria rabbia in una delle zone più belle e panoramiche del capoluogo di regione. Nel boschetto che si trova tra il Ristorante Passetto e la scalinata che scende in direzione della pista di pattinaggio, i vandali hanno agganciato ad un albero una sorta di parapetto in acciaio lungo diversi metri. Un atto vandalico anche se per il momento nessuno è stato in grado di individuare la provenienza del parapetto. Vandali scatenati anche a ridosso della pista di pattinaggio dove una scatola contenente circuiti elettrici è stata divelta da terra. Il contenitore, alto circa un metro, è stato incartato con della plastica in una zona che risulta delimitata da un nastro biancorosso della polizia municipale. Nonostante cio nessuno si è poi preoccupato di mettere in sicurezza la zona. Per arginare i gesti vandalici il Comune ha blindato con delle tavole in legno l’entrata di alcuni locali che si trovano proprio sotto via Thon De Revel e che si affacciano sulla pista di pattinaggio compresi i bagni pubblici. Nella stessa zona, dal muro della balconata sempre lungo le scalette sporgono dei ferri di contenimento del calcestruzzo a circa un metro da terra.