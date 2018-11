«Vai a casa o mi prendono» â€‹L'ultima disperata mossa di Tarek con la fidanzatina

di Lorenzo Sconocchini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Tarek adesso spera in un altro colpo di fortuna per restare in Italia, dopo il guasto all’aereo che il 22 agosto scorso doveva rimpatriarlo in Tunisia. Ora è un centro di permanenza e rimpatrio a Potenza. Ha tempo fino a oggi per sperare che un giudice di pace trovi da ridire sul provvedimento amministrativo d’espulsione che tre mesi fa l’aveva portato prima nel Cpr di Torino e il giorno dopo su un velivolo carico di clandestini da riportare a Tunisi, bloccato però prima del decollo da un’avaria. Per evitare di essere rimpatriato Tarek Abbassi, appena 21 anni ma già diversi guai con le forze dell’ordine e un arresto per spaccio, avrebbe tentato per gli investigatori un’ultima mossa la settimana scorsa, quand’era nascosto a Chiaravalle con la studentessa di 17 anni che aveva convinto a mollare la scuola e la famiglia a Vicenza per seguirlo in un’improbabile fuga d’amore.