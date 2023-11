Ancona, urla e insulti in serata al Piano: interviene la Polizia. Minacce a un 40enne

ANCONA Una lite che ha reso necessario l'intervento della polizia per evitare guai peggiori. E' quanto avvenuto ieri sera (2 novembre), alle 21 in corso Carlo Alberto ad Ancona con protagonista un 40enne bengalese che riferiva di aver litigato animosamente con alcuni suoi connazionale.

Il motivo

La causa, tuttora in corso di accertamento, risiederebbe nella volontà del gruppo di uomini di far andare via il 40enne dalla propria abitazione (dove vive con la famiglia) minacciandolo anche di chiudere il contatore dell'acqua. Da lì l'alterco subito sedato con il trasporto in Questura per accertamenti.