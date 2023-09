Uomo di 40 anni in ospedale dopo essere stato malmenato in un supermercato

ANCONA - Quel che è successo è ancora da mettere a fuoco con le volanti della Questura subito accorse sul posto per raccogliere elementi circa l'aggressione subita da un uomo di 40 anni in un supermercato di corso Carlo Alberto. Non destano preoccupazione le sue condizioni anche per fare tutti gli accertamenti del caso l'uomo è stato portato lo stesso grazie all'intervento della Croce Gialla al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette.