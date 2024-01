Ancona, Unicorn in prima linea nel sociale: donati oltre 12mila euro alla Onlus "Imprenditore non sei solo"

ANCONA Una serata a sostegno degli imprenditori in difficoltà. Per salvaguardare il patrimonio economico e continuare il proprio impegno, in prima linea, anche nel sociale. Continua a far parlare di sè l'imprenditore Angelo Abate e della sua Unicorn al Passetto (culla di talenti impegnata in vari settori dell'economia), ad Ancona, che poco prima delle festività natalizie ha organizzato una cena benefica rivolta all'associazione no profit "Imprenditore non sei solo" nata nel 2018 e Onlus dal 2021. Oltre cento invitati e ben 12.200 euro raccolti e donati.

Il sostegno

La Onlus è attiva da 5 anni e aiuta, mediamente, ben 650 imprenditori al mese in otto regioni di Italia.

Rispetto al 2022 la base d'aiuto è quasi raddoppiata salvaguardando l'indotto economico (circa 44 milioni di euro complessivi) e sociale (2295 famiglie che ruotano intorno agli imprenditori). Il sostegno è stato messo in atto attraverso un'asta benefica con materiale prodotto dalle stesse imprese che ha coinvolto tutti i presenti. L'obiettivo della Onlus, anche grazie all'apporto di realtà come Unicorn, tra il 2024 e il 2025 è quello di aprire una classe di aiuto anche in altre regioni.