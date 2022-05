Zaino pieno di vestiti non pagati: due giovani denunciati per tentato furto

ANCONA - Nel primo pomeriggio di sabato, gli agenti di Polizia sono intervenuti presso un negozio di abbigliamento in zona Baraccola, in quanto il personale aveva segnalato la presenza di due soggetti che si aggiravano all’interno con fare sospetto. Pochi istanti dopo, effettivamente, i predetti venivano fermati dai dipendenti mentre uscivano dal negozio, nascondendo in uno zaino alcuni vestiti non pagati.

Gli autori del furto, di nazionalità italiana, cercavano di allontanarsi dal luogo del fatto, ma venivano subito fermati dagli agenti, prontamente intervenuti in seguito alla segnalazione, ed accompagnati in Questura. Presso gli uffici di polizia, dopo aver effettuato gli accertamenti di rito, si constatava che i due avevano cercato di asportare capi di abbigliamento del valore di circa 200 euro: di conseguenza venivano denunciati per il reato di tentato furto.

