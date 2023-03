Uomo portato al pronto soccorso dopo la lte in famiglia: ecco i motivi che l'hanno scatenata

ANCONA - Ancora un intervento della Squadra Volante per una lite in famiglia. Nel corso della serata di ieri, intorno all’ora di cena, su disposizione della Sala Operativa della Questura, personale della Squadra Volante si portava in zona Brecce Bianche in quanto era stata segnalata una violenta lite tra una coppia di conviventi. Sul posto gli agenti riscontravano la presenza dell'ambulanza del 118 che, dopo una prima assistenza da parte dei sanitari ai litiganti, traportava, successivamente e su sua richiesta l'uomo richiedente l'intervento al locale pronto soccorso per le cure del caso.

All'arrivo degli agenti tra le parti era tornata la calma che permetteva loro di rilasciare le versioni sulle cause scatenanti il litigio passato alle vie di fatto e cioè di aver trascorso, da parte dell'uomo, dei giorni fuori casa senza aver dato alcuna comunicazione alla convivente che aveva mal tollerato detto comportamento.