La testa di un bambino di 7 anni rimane incastrata quando l'autobus chiude le porte: panico

ANCONA - Momenti di terrore quelli vissuti questa mattina intorno alle 9 in zona Pinoccchio con un bambino di 7 anni che è rimasto incastrato con la testa mentre il conducente del bus stava chiudendola porta del suo mezzo. Panico durato pochi secondi, tempestivo come al solito l'intervento della Croce Gialla con il piccolo portato subito al pronto soccorso del Salesi per tutti i controlli del caso, le sue condizioni non destano per fortuna preoccupazione.