Cade in casa e non riesce a rialzarsi: mobilitazione nella notte per soccorrere un 95enne

1 Minuto di Lettura

Martedì 21 Febbraio 2023, 07:57 Condividi Copia link





Email

WhatsApp

ANCONA - La dinamica della caduta è ancora da mettere a fuoco, di sicuro quella appena passata per un uomo di 95 anni è stata una notte difficile. E' caduto in casa, non è riuscito a rialzarsi e in preda a forti dolori ha iniziato ad urlare, per sua fortuna un vicino di casa ha sentito e ha subito attivato i soccorsi con la Croce Gialla e i vigili del fuoco che si sono portati sul posto con il 95 enne portato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette con un codice di media gravità.