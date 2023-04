ANCONA - Dopo un mese di digiuno e di astinenza dall’alcol, ha pensato bene di ubriacarsi per festeggiare la fine del Ramadan e danneggiare autobus e veicoli di passaggio. Non contento di aver spaccato i tergicristalli di un mezzo della Conerobus, ha deciso di scagliarsi anche contro i carabinieri: quando li ha visti arrivare, li ha insultati e poi ha tentato di aggredirli. Non ha trovato pace neppure quando è stato accompagnato in caserma: ha sferrato calci e pugni nella gazzella di servizio, con l’obiettivo di distruggerla e sfondare il vetro.

La ricostruzione





Più che una crisi mistica, un delirio scatenato dall’alcol tracannato tutto in una volta. Ma adesso sono guai per un pakistano di 28 anni, residente ad Ancona, che se n’è tornato a casa con una denuncia per resistenza e danneggiamento. A richiedere il tempestivo intervento delle forze dell’ordine tramite il numero unico d’emergenza 112, venerdì pomeriggio, sono stati diversi automobilisti che, transitando in via del Castellano, si sono imbattuti nel giovane asiatico che fermava ad uno ad uno i veicoli: si avvicinava, urlava e poi faceva partire calci contro la carrozzeria. Il danno più evidente l’ha provocato assalendo un autobus della linea urbana. Nessuno saprà mai il motivo per cui, dopo averne interrotto la corsa piazzandosi in mezzo alla strada - correndo pure il rischio di essere investito - si è accanito contro i tergicristalli, spezzandoli in due.



Il primo a lanciare l’allarme è stato proprio l’autista della Conerobus che, per tutelare se stesso e i passeggeri, ha preferito proseguire la corsa, sia pure avvertendo tempestivamente le forze dell’ordine. Subito si sono attivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile, anche perché nel frattempo da via del Castellano continuavano ad arrivare altre segnalazioni di automobilisti spaventati per la presenza di quel giovane che ostruiva il traffico e non faceva passare nessuno. Al loro arrivo, i militari hanno subito riconosciuto il 28enne vestito di bianco, in forte stato di agitazione e di alterazione dovute all’abuso di alcol.



Alla vista dei carabinieri, il pakistano si è messo a gridare e ad insultarli, senza alcun freno. Quindi ha cercato di scagliarsi contro di loro, fortunatamente senza riuscire a colpirli. Il giovane a quel punto è stato bloccato e caricato nell’auto di servizio. Anche a bordo della gazzella ha continuato a dare in escandescenze, nel tentativo di spaccare tutto. Solo quando è stato condotto in caserma, alla Montagnola, si è placato. Il ragazzo è stato identificato, poi se n’è tornato a casa con una denuncia. E presto gli arriverà pure il conto dei danni subiti dalla Conerobus.