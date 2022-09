Tamponamento dietro la curva, donna portata in ospedale

ANCONA - Tamponamento in via Vallemiano vicino alla curva che porta in piazzale Bovio con una donna di 80 anni che si è fermata proprio dietro la curva con la macchina che la seguiva che l'ha centrata in piena mandandola contro i paletti per evitare la sosta: la conducente dell'auto, appunto una signora di 80 anni è stata portata grazie all'intervento della Croce Gialla all'ospedale di Torrette per tutti i controlli del caso con un codice di media gravità.