Perde il controllo della bicicletta su una strada del monte Conero e si schianta contro un palo, ferito un ciclista

ANCONA - Un ciclista è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi, mercoledì 20 aprile 2022, in un incidente stradale sulla strada del monte Conero che dal Poggio conduce a Camerano attraverso la frazione di San Germano.

Ore di paura per una bambina di 10 anni che non torna da scuola: ritrovata, era ai giardinetti

Verso le 16.30, il ciclista, un 60enne di Ancona, stava percorrendo la strada che ha molte curve in discesa. Per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della bicicletta ed è finito contro un palo.

Ruba un profumo in un negozio, il titolare si accorge: era un ricercato, la polizia lo spedisce in carcere

La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto una ambulanza della Croce Gialla di Ancona che ha trasportato il ferito, con un codice di media gravità, al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Ancona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA