Ruba un profumo in un negozio, il titolare si accorge: era un ricercato, la polizia lo spedisce in carcere

ANCONA – Invece di stare in carcere, andava in giro per negozi a rubare. A fermarlo ci ha pensato la polizia: l'uomo, un 40enne romeno, ora si trova a Montacuto. Il blitz è scattato ieri pomeriggio in via Buozzi, alla Baraccola, dove il ladro è stato sorpreso a rubare un profumo del valore di circa 50 euro all'interno di un esercizio commerciale. Il direttore ha subito avvertito il numero unico d'emergenza 112.

Sul posto, gli agenti delle Volanti hanno rintracciato il 40enne che nascondeva nelle tasche il profumo. Durante gli accertamenti è emerso che a carico del romeno c'era un ordine di carcerazione da parte dell'autorità giudiziaria: doveva espiare 3 mesi di arresto per aver violato ripetutamente un Foglio di via emesso dal questore. Pertanto è stato arrestato, portato a Montacuto e contestualmente denunciato per il furto aggravato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA